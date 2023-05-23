Данилов о боях за Бахмут: успешная оборонительная операция Украины

Защита Бамута, которая продолжается уже десять месяцев, является успешной оборонительной операцией. В ее ходе враг потерял большое количество живой силы и техники.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что слова россиян о полной оккупации Бахмута являются ложными, поскольку часть города все еще находится под контролем Украины.

По словам Данилова, решения о продолжении обороны Бахмута принимались на стратегическом уровне. Этот вопрос постоянно обсуждали на Ставке верховного главнокомандующего.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на Бахмутском направлении было ликвидировано большое количество российских военнослужащих, причем не только наемников ЧВК "Вагнера", но и спецназа, ВДВ, представителей других родов войск. Также украинские защитники уничтожили огромное количество техники, а враг израсходовал там существенное количество боеприпасов.

"Это - наша стратегическая оборонительная операция, которая проходит для нас успешно, учитывая, что мы 10 месяцев удерживаем эту территорию, где мы каждый день их уничтожали. Они не могут взять Бахмут 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?", - добавил Данилов.

Ситуация вокруг Бахмута

Стоит заметить, что на прошлой неделе россияне начали распространять фейки о том, что они якобы полностью захватили Бахмут Донецкой области. Официальные представители Украины опровергли вбросы врага, уточнив, что ВСУ все еще контролируют юго-западную часть города.

При этом вокруг Бахмута наши защитники продолжают постепенное продвижение. К примеру, вчера спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял о том, что за сутки наши военные продвинулись на отдельных участках под городом на 200-400 метров.

Также более детально о боях за Бахмут Череватый рассказал в интервью РБК-Украина.