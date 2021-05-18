Коломойського не планують позбавляти громадянства і видавати в США, - джерела

Український бізнесмен Ігор Коломойський у 2014 році заявляв, що у нього є три паспорти: України, Ізраїлю та Кіпру. Однак його не планують позбавляти українського громадянства і запроваджувати проти нього персональні санкції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні ".

Раніше окремих фігурантів санкційного списку РНБО, яких влада вважає причетними до контрабанди, президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив українських паспортів. Підставою стала наявність у них громадянства інших країн.

Співрозмовник видання в оточенні Зеленського зазначив, що наразі немає планів застосовувати таку процедуру до Ігоря Коломойського, як і запроваджувати проти нього персональні санкції.

"Перевірка наявності громадянства інших країн - це прерогатива Державної міграційної служби (ДМС). Вона постійно веде цю роботу", - додало джерело.

Водночас в ДМС не змогли повідомити РБК-Україна, чи проводиться така перевірка щодо Ігоря Коломойського.

Прес-секретар Державної міграційної служби Гага Кікнадзе зазначив виданню, що відомство не коментує інформацію про перевірку громадянства третіх осіб.за його словами, це пов'язано із захистом персональних даних громадян.

При цьому два впливових співрозмовників РБК-Україна в команді Зеленського заявили, що планів на екстрадицію Коломойського в США в рамках відкритих проти нього кримінальних справ також немає.

За словами одного з них, масштаб проблем олігарха в Сполучених Штатах зараз дещо перебільшений.

"Так всі кажуть, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там йде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", - уточнило джерело.