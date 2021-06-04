Данілов анонсував зміни в КПК. Дозволять укладати угоду зі слідством

В Україні планують змінити Кримінально-процесуальний кодекс. Планується ввести можливість укладення угоди зі слідством.

Про це на брифінгу в Офісі президента заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Було розглянуто питання щодо угоди зі слідством. Стосовно цього ухвалили рішення, що зараз буде готуватися внесення змін до нашого Кримінально-процесуального кодексу, щоб люди могли укладати угоду зі слідством. Це набагато пришвидшить розгляд справ, які у нас сьогодні є ", - пояснив він.

За словами Данілов, питання внесення до КПК можливості укладання угоди зі слідством розглянули на засіданні РНБО.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента відбулося чергове засідання РНБО. На порядку денному було 8 питань, два з них розглянули у таємному режимі.

Після засідання РНБО секретар Данілов анонсував внесення до Ради законопроектів, пов'язаних із законом про олігархів.