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Данилов анонсировал изменения в УПК. Разрешат заключать сделку со следствием

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Киев, Пятница 04 июня 2021 17:36
Данилов анонсировал изменения в УПК. Разрешат заключать сделку со следствием Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине планируют изменить Уголовно-процессуальный кодекс. Планируется ввести возможность заключения сделки со следствием.

Об этом на брифинге в офисе президента заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилов, вопрос внесения в УПК возможности заключения сделки со следствием рассмотрели на заседании СНБО.

"Был рассмотрен вопрос о сделке со следствием. По поводу этого приняли решение, что сейчас будет готовиться внесение изменений в наш Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы люди могли заключать сделку со следствием. Это намного ускорит рассмотрение дел, которые у нас сегодня есть",- пояснил он.

Напомним, сегодня в Офисе президента состоялось очередное заседание СНБО. На повестке дня было 8 вопросов, два из них рассмотрели в тайном режиме.

После заседания СНБО секретарь Данилов анонсировал внесение в Раду законопроектов, связанных с законом об олигархах.

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