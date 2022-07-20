Данілов анонсував "гучні новини" щодо роботи розвідки, натякнувши на впливових людей

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого", - сказав Данілов.

За його словами, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

"Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика дяка і пошана", - зазначив Данілов.

Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов пригрозив колаборантам і гауляйтерам на окупованих територіях помстою українських партизанів.

Додамо, також секретар РНБО анонсував скликання ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, і розглянеться питання дії російської агентури в Україні під час повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.