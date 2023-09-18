Данилов об актуализации темы выборов в Украине: российская ИПСО

"Сначала запустила ИПСО Российская Федерация, потом некоторые из изданий начали говорить, что это якобы требование наших партнеров. Такого требования нет и не может быть, потому что, подчеркиваю, у нас четко прописаны в законодательстве все эти процессы. Как закончится война, если не будет военного положения, тогда мы можем об этом начинать говорить", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, вопрос выборов во время войны очень опасная вещь, потому что "если в окопы зайдут агитаторы, это может драматически закончится для нашей страны".

Выборы в Украине

Напомним, парламентские выборы в Украине были запланированы на октябрь 2023 года, а президентские - на весну 2024 года. Но, пока в стране объявлено военное положение, их провести невозможно, поскольку это запрещает закон.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявлял о том, что наша страна готова рассматривать форматы от партнеров касательно возможности проведения выборов.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркивал, что проводить выборы во время войны запрещено, но украинский парламент может изменить законодательство.