Данілов про актуалізацію теми виборів в Україні: російська ІПСО

"Спочатку запустила ІПСО Російська Федерація, потім деякі з видань почали говорити, що це нібито вимога наших партнерів. Такої вимоги немає і не може бути, тому що, наголошую, у нас чітко прописані у законодавстві всі ці процеси. Як закінчиться війна, якщо не буде воєнного стану, тоді ми можемо про це починати говорити", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, питання виборів під час війни дуже небезпечна річ, тому що "якщо в окопи зайдуть агітатори, це, може драматично закінчиться для нашої країни".

Вибори в Україні

Нагадаємо, парламентські вибори в Україні були заплановані на жовтень 2023 року, а президентські - на весну 2024 року. Але поки в країні оголошено воєнний стан, їх провести неможливо, оскільки це забороняє закон.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявляв про те, що наша країна готова розглядати формати від партнерів щодо можливості проведення виборів.

При цьому президент Володимир Зеленський наголошував, що проводити вибори під час війни заборонено, але український парламент може змінити законодавство.