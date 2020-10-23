У Данії посилили карантин

Уряд Данії ухвалив рішення посилити карантин на території країни. Обмеження діятимуть до 2 січня 2021 року.

Про це повідомляє NRK.

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Передумови для введення нових обмежень став антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За минулу добу в Данії підтвердили вірус у 859 осіб.

З понеділка, 26 жовтня в країні буде заборонена робота барів і ресторанів, продаж алкоголю з 22:00.

У наступні чотири тижні дозволено збиратися в групи не більше десяти осіб.

Також по мірі можливості жителі Данії повинні працювати з дому.

Також з середи, 29 жовтня, в країні вводиться обов'язковий масковий режим в приміщеннях.

Нагадаємо, з 24 жовтня в іспанському регіоні Мадрид наберуть чинності нові обмежувальні заходи.

Крім того, у Мадриді ввели режим підвищеної готовності.