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Данные шли в Пекин: на разведдронах ВМС Британии обнаружили китайские чипы

10:39 10.08.2026 Пн
3 мин
Что известно об утечке данных с разведывательных дронов британских спецназовцев в Китай?
aimg Лев Шевченко
Данные шли в Пекин: на разведдронах ВМС Британии обнаружили китайские чипы Фото: K3 Scout (Rheinmetall)
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Камеры на разведывательных беспилотных катерах K3 Scout, использующихся морскими спецназовцами Великобритании, тайно передавали информацию на устройство в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Что обнаружили в камерах дронов K3 Scout

Флот из беспилотных катеров K3 Scout стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов Королевские морские пехотинцы используют с марта. В ходе регулярной проверки кибербезопасности выяснилось, что установленные на дронах камеры содержали компоненты китайского производства, которые в фоновом режиме посылали сигналы на устройство в Китае.

По данным издания, передаваемые данные могли включать изображение лиц британских военных, а также информацию о тренировках и операциях. Кроме того, возникли опасения, что дроны находились рядом с закрытыми совещаниями руководства спецназовцев в Пуле, а камеры могли фиксировать видео даже тогда, когда сами аппараты были выключены.

Министерство обороны уже отключило все сетевые соединения камер и заявляет, что по состоянию на сегодняшний день доказательств компрометации чувствительных систем или данных не обнаружено.

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Последствия миссии в Ормузском проливе и реакция сторон

Источники издания в оборонном ведомстве рассказали, что на дронах записывались материалы, связанные с подготовкой британского участия в международной миссии по охране судоходства в Ормузском проливе. Из-за выраженной уязвимости доверие к платформе утрачено, а сам инцидент назвали серьезным упущением в проверке происхождения комплектующих.

Производитель катеров, компания Kraken Technology Group, пояснил, что камеры поставлял посторонний подрядчик, предоставивший заверения в соответствии со стандартами NDAA (закон США, ограничивающий использование китайского оборудования в оборонных закупках).

После совместного с ВМС аудита компания заявила, что чувствительная информация за пределы плановых каналов не попадала, а уязвимость была устранена.

Инцидент стал ударом по программе Project Beehive, в рамках которой королевский флот интегрирует беспилотные системы с традиционными кораблями; катер K3 Scout также находится на вооружении Командования спецопераций США и проходил испытания в НАТО.

Проблема зависимости западных оборонных поставщиков от китайских компонентов возникает не в первый раз. Ранее сообщалось, что Великобритания перенимает опыт Украины для наращивания собственного парка дронов и робототехники, инвестируя сотни миллионов фунтов в беспилотные системы для флота, авиации и пехоты.

Сходные опасения по поводу китайских деталей в военной технике возникали и по поводу вооружения РФ. Россия и Китай наращивают обмен данными о боевом применении дронов, а часть российских беспилотных систем работает на китайских модулях искусственного интеллекта, лидерных датчиках и накопителях.

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