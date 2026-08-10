Дані йшли до Пекіна: на розвіддронах ВМС Британії знайшли китайські чипи

Камери на розвідувальних безпілотних катерах K3 Scout, які використовують морські спецпризначенці Великої Британії, таємно передавали інформацію на пристрій у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Що виявили в камерах дронів K3 Scout

Флот із безпілотних катерів K3 Scout вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів Королівські морські піхотинці використовують із березня. Під час регулярної перевірки кібербезпеки з'ясувалося, що встановлені на дронах камери містили компоненти китайського виробництва, які в фоновому режимі надсилали сигнали на пристрій у Китаї.

За даними видання, передані дані могли включати зображення облич британських військових, а також інформацію про тренування й операції. Крім того, виникли побоювання, що дрони перебували поруч із закритими нарадами керівництва спецпризначенців у Пулі, а камери могли фіксувати відео навіть тоді, коли самі апарати були вимкнені.

Міністерство оборони вже відключило всі мережеві з'єднання камер і заявляє, що станом на зараз доказів компрометації чутливих систем чи даних не виявлено.

Наслідки для місії в Ормузькій протоці та реакція сторін

Джерела видання в оборонному відомстві розповіли, що на дронах записувалися матеріали, пов'язані з підготовкою британської участі в міжнародній місії з охорони судноплавства в Ормузькій протоці. Через виявлену вразливість довіру до платформи втрачено, а сам інцидент назвали серйозним недоглядом у перевірці походження комплектуючих.

Виробник катерів, компанія Kraken Technology Group, пояснив, що камери постачав сторонній підрядник, який надав запевнення щодо відповідності стандартам NDAA (закону США, що обмежує використання китайського обладнання в оборонних закупівлях).

Після спільного з ВМС аудиту компанія заявила, що чутлива інформація за межі планових каналів не потрапляла, а вразливості усунули.

Інцидент став ударом по програмі Project Beehive, у межах якої Королівський флот інтегрує безпілотні системи з традиційними кораблями; катер K3 Scout також перебуває на озброєнні Командування спецоперацій США і проходив випробування в НАТО.