"Дадим больше ресурсов". Зеленский анонсировал Ставку по защите Запорожья и области

Зеленский отметил, что весь день был в Запорожской области, посетив ряд позиций боевых бригад. В частности, он побывал на позициях 65-й ОМБр на Ореховском направлении и 128-й ОГШБр, которая защищает Степногорск.

По итогам поездки президент сообщил, что было детальное обсуждение того, что нужно на Запорожском направлении. Направление одно из важнейших.

"Я благодарен за полную информацию относительно тех сложностей, которые есть именно здесь, в Запорожской области, и особенно в районах Гуляйполя, также направление Каменского. Завтра я проведу Ставку по именно этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам", - заверил он.

Зеленский добавил, что подробно обсудил ситуацию в Запорожской области также с руководителем Запорожской областной военной администрации Иваном Федоровым. Обсудить проблемы в городе и области, отдельно - о поддержке для Запорожья, как для людей, так и для предприятий.

"И защита от ударов, прежде всего защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", - резюмировал президент.