Дамба Белгородского водохранилища задерживает российские войска в Харьковской области, - ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Похожая ситуация в Харьковской области.

Представитель украинской бригады сообщил, что удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волчья и Сиверский Донец, что затрудняет форсирование этих водоемов российскими войсками.

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на Купянском направлении.

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой в направлении Новоплатоновки и на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Сержант-офицер украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, 31 октября сообщил, что российские войска используют специализированные подразделения для проникновения на украинские позиции и применяют теплозащитные плащи и палатки для противодействия украинским беспилотникам с тепловизионными датчиками. ВСУ наблюдают увеличение количества российских беспилотников в этом районе, в частности тяжелых бомбардировщиков, таких как "Кощей".

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись, а российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 октября, показывают российский удар по украинским операторам беспилотников к востоку от Константиновки. Это свидетельствует о том, что украинские силы либо удерживали позиции, либо недавно продвинулись в районе, где российские войска сохраняют присутствие.

Российский милблогер утверждал, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии России продвинулись на запад от Плещеевки, на север и северо-восток от водохранилища Клебан-Бык (оба на юго-восток от Константиновки) и на запад от Торецкого (на юго-запад от Дружковки). Но подтверждения этой информации нет.

Украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья и на Покровском и на Новопавловском направлениях.

Российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 31 октября, видно, как подразделения 36-й мотострелковой бригады РФ поднимают флаги в нескольких местах в Новоалександровке (к юго-западу от Великомихайловки). ISW оценивает, что эта миссия по инфильтрации не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

В Запорожской и Херсонской областях подразделения армии РФ продолжили наступательные действия, но не продвинулись вперед.