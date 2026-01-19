ua en ru
Дамаск и курдские силы заключили соглашение о прекращении боевых действий в Сирии

Сирия, Понедельник 19 января 2026 07:30
Дамаск и курдские силы заключили соглашение о прекращении боевых действий в Сирии Фото: военные сирийской армии (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Власти Сирии и ключевые курдские вооруженные формирования 18 января достигли масштабной договоренности о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение предусматривает передачу гражданских и военных структур, находившихся под контролем курдов, под управление Дамаска, что фактически означает сворачивание полуавтономного статуса северо-восточных регионов страны.

Согласно договоренности, Сирийские демократические силы (SDF), которые более десятилетия контролировали эти территории, согласились вывести свои подразделения из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка. Речь идет о стратегически важных регионах: Дейр-эз-Зор является ключевым нефтяным и зерновым районом, а в Ракке расположены гидроэлектростанции на реке Евфрат.

Соглашение из 14 пунктов, подписанное президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и командующим SDF Мазлумом Абди, предусматривает интеграцию курдских сил в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии как отдельных подразделений.

Также Дамаск берет контроль над пограничными переходами, нефтяными и газовыми месторождениями, а также тюрьмами и лагерями с боевиками "Исламского государства".

В то же время соглашение содержит ограниченные уступки курдской стороне, в частности возможность предлагать кандидатов на отдельные должности в центральной власти и назначение губернатора в курдской провинции Хасеке по принципу консенсуса.

Документ также обязывает SDF устранить из региона несирийских представителей, связанных с Рабочей партией Курдистана.

Спецпосланник США Том Баррак назвал договоренность "поворотным моментом", а МИД Турции приветствовал соглашение, подчеркнув важность единства и территориальной целостности Сирии.

Ситуация в Сирии

Ранее сообщалось об обострении в Алеппо противостояния между новой властью Сирии и курдскими силами, которые опасаются правительства президента Ахмеда аш-Шараа.

Десятки курдских боевиков покинули Алеппо. В то же время сирийская армия заявляла, что продолжает операцию по очистке города, где, по ее данным, остаются вооруженные формирования, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

Из-за боев в Алеппо была закрыта ключевая автомагистраль в Турцию и заводы в ее промышленной зоне.

Также была информация о том, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа отложил визит в Германию на фоне боев с курдами. Поездка была запланирована на понедельник и вторник, 19 и 20 января, но отложилась без определения новых дат.

Среди главных тем переговоров с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, рядом министров и представителей немецких деловых кругов должны были быть вопросы возвращения сирийских беженцев и возможное участие Германии в послевоенном восстановлении страны после почти 14 лет гражданского конфликта.

