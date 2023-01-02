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Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ

Фото: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В новом году удары по военным объектам на территории России продолжатся, также они будут наноситься дальше вглубь территории страны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Кроме того, подтвердить причастность Украины к атакам российских авиабаз глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом после окончания войны.

На вопрос по ударам по Крыму он ответил: "Крым — это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".

Ранее Буданов заявил, что следующий год может стать для Украины победным. При этом хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023-го.

Напомним, Кирилл Буданов подчеркнул, что в марте Россия может ощутить дефицит артиллерийских боеприпасов, поскольку враг уже втрое сократил использование снарядов.

Глава ГУР также заявил, что в российских запасах осталось 150 ракет, а РФ способна изготовить до 50 ракет за два месяца.

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Кирилл БудановВторжение России в УкраинуГлавное управление разведки