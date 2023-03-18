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Дальше только хуже. Подоляк описал "достижения" Путина с начала войны

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны против Украины Россия получила незаурядные "достижения", среди которых изгнание из Европы, уничтожение собственной армии и ордер на арест диктатора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, "план" российского диктатора Владимира Путина вероятно состоял в:

  • изгнании России из Европы;
  • самоубийстве "русского мира" в Украине;
  • самодискредитации и уничтожении собственной же армии;
  • экономической изоляции России.

"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России", - добавляет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир ПутинОфис президента