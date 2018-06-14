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Далакян провів відкрите тренування напередодні захисту титулу WBA

НовиниСпорт    14.06.2018 - 11:10
Фото: Далакян - Тайен (facebook.com/Union-Boxing-Promotion)
Фото: Далакян - Тайен (facebook.com/Union-Boxing-Promotion)

Українець вийде в ринг 17 червня в Києві проти Тайена

У Києві пройшло відкрите тренування чемпіона світу за версією WBA (Всесвітня боксерська асоціація) в найлегшій вазі Артема Далакяна (16-0, 11 КО). Про це повідомляється на сайті промоутерської компанії Union Boxing Promotion.

Український боксер 17 червня в столиці України в рамках вечора боксу буде захищати свій титул в бою з тайців Сірічаі Таємного (50-3, 35 КО).

 

Після завершення відкритого тренування відбулася перша дуель поглядів між українцем і претендентом на його титул.

 

Дуэль взглядов Далакян - Тайен vs Бой, напомним, пройдёт 17 июня на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» #бокс #новостибокса #далакянтайен #дуэльвзглядов #лакипанчнет #boxing #boxingnews #dalakian #faceoff #luckypunchnet

Опубліковано Luckypunch.net 13 червня 2018 р.

На кону поєдинку стоятиме титул WBA, який українець відібрав у лютому у американця Брайана Вилорія (38-6, 23 КО). Таким чином, Далакян став третім чинним українським володарем титулу, приєднавшись до компанії Олександра Усика і Василя Ломаченка.

Тайен у 2013-14 роках володів тимчасовим титулом WBA, в 2014 році претендував уже на повноцінний титул, проте зазнав поразки в поєдинку проти іспанця Хуана Карлоса Ревека. З того часу таєць здобув 16 перемог поспіль, з них 15 нокаутом.

На бою Далакян - Тайен буде працювати найвідоміший ринг-анонсер Майкл Баффер.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боксу (IBF) прийняла рішення розіграти вакантний титул в середній вазі між першим і третім номером рейтингу організації - українцем Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і екс-чемпіоном світу американцем Деніелом Джейкобсом (34-2, 29 КО).

Мені потрібен бій і пояса Гассієва, - Усик Хочу об'єднавчих поєдинків, - Ломаченко
Теги публікації: бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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