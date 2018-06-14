Далакян провел открытую тренировку накануне защиты титула WBA

Украинец выйдет в ринг 17 июня в Киеве против Тайена

В Киеве прошла открытая тренировка чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в наилегчайшем весе Артема Далакяна (16-0, 11 КО). Об этом сообщается на сайте промоутерской компании Union Boxing Promotion.

Украинский боксер 17 июня в столице Украины в рамках вечера бокса будет защищать свой титул в бою с тайцем Сиричаи Тайном (50-3, 35 КО).

После завершения открытой тренировки состоялась первая дуэль взглядов между украинцем и претендентом на его титул.

Дуэль взглядов Далакян - Тайен vs Бой, напомним, пройдёт 17 июня на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» #бокс #новостибокса #далакянтайен #дуэльвзглядов #лакипанчнет #boxing #boxingnews #dalakian #faceoff #luckypunchnet Опубліковано Luckypunch.net 13 червня 2018 р.

На кону поединка будет стоять титул WBA, который украинец отобрал в феврале у американца Брайана Вилория (38-6, 23 КО). Таким образом, Далакян стал третьим действующим украинским обладателем титула, присоединившись к компании Александра Усика и Василия Ломаченко.

Тайен в 2013-14 годах владел временным титулом WBA, в 2014 году претендовал уже на полновесный титул, однако потерпел поражение в поединке против испанца Хуана Карлоса Ревекка. С тех пор таец одержал 16 побед подряд, из них 15 нокаутом.

На бое Далакян - Тайен будет работать самый известный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Напомним, Международная федерация бокса (IBF) приняла решение разыграть вакантный титул в среднем весе между первым и третьим номером рейтинга организации - Украинской Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и экс-чемпионом мира американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО).