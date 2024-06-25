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Штраф за нецензурную лексику: когда его могут выписать и сколько придется заплатить

Вторник 25 июня 2024 19:20
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Штраф за нецензурную лексику: когда его могут выписать и сколько придется заплатить Какое наказание предусмотрено за употребление нецензурной лексики в публичных местах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Употребление нецензурной лексики в публичных местах расценивается как мелкое хулиганство. Наказание в этом случае может быть не только в виде наложения штрафа, но и иметь гораздо более серьезные формы.

РБК-Украина рассказывает о том, как могут наказать украинцев за употребление нецензурной лексики.

Как наказывают украинцев за нецензурную лексику в общественных местах

Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание в случае употребления нецензурной лексики в общественных местах.

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная лексика в общественных местах, оскорбительное придирание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан, влечет за собой:

  • наложение штрафа от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн)
  • или общественные работы на срок от 40 до 60 часов
  • или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка
  • или административный арест сроком до 15 суток

Какое наказание предусмотрено за появление в состоянии опьянения в общественных местах

Украинское законодательство также предусматривает наказание за появление в общественных местах в пьяном виде, что оскорбляет достоинство человека и общественную мораль. Это урегулировано статьей 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание за это нарушение предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 1 до 5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-85 грн).

Если человек в течение года снова совершил это нарушение, то сумма штрафа составит от 3 до 7 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн).

Если это уже третье нарушение гражданина в течение года, то предусмотрено наложение штрафа от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-340 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток.

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