CV или резюме: в чем разница и что нужно для трудоустройства в Украине

Украинцы все чаще сталкиваются с требованием предоставить при поиске работы документ под названием CV. Несмотря на это, многие кандидаты до сих пор не понимают, чем оно отличается от привычного резюме.
РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости рассказывает о ключевых различиях между этими двумя форматами описания профессионального пути.
Резюме - это краткая характеристика образования, опыта и навыков кандидата. Оно должно помочь работодателю быстро оценить, подходит ли человек на должность. Такой документ обычно занимает 1-2 страницы и бывает трех типов:
CV (curriculum vitae - "ход жизни") - это развернутый документ, который подробно описывает образование, опыт, научные достижения, публикации, награды, гранты, участие в конференциях. Его объем обычно достигает 5 страниц. Такой формат больше используют в научных кругах или при трудоустройстве в международных компаниях.
В отличие от резюме, CV не меняется под каждую вакансию - оно лишь дополняется новыми данными по мере профессионального развития.
Для украинского рынка труда чаще всего достаточно лаконичного резюме, которое содержит контактную информацию, образование, опыт работы и релевантные навыки. CV стоит готовить в случаях, когда компания прямо этого требует или речь идет о международных программах, научных учреждениях или грантах.
Как заключают в Государственной службе занятости, и резюме, и CV выполняют одну цель - показать профессионализм кандидата. Разница лишь в объеме и детализации информации.
