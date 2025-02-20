Суд заявляет, что Трамп не может отменить гражданство по праву рождения

Апелляционный суд не позволит администрации президента США Дональда Трампа прекратить предоставление гражданства по праву рождения определенным детям иммигрантов. Этот вопрос может быть рассмотрен Верховным судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, апелляционный суд 9-го округа США отклонил срочную просьбу Министерства юстиции об отмене запрета, который судья Сиэтла наложил на выполнение указа Трампа, после того как пришел к выводу, что указ противоречит Конституции.

Издание напоминает, что десятилетиями, в соответствии с поправкой к Конституции 1868 года и предшествующим ей законом, гражданство предоставлялось всем, кто родился на территории США, независимо от иммиграционного статуса их родителей.

Трамп же стремится положить конец предоставлению гражданства по праву рождения детям, чьи родители либо не имеют документов, либо находятся в США на законных основаниях по временным визам.

Дело, рассматриваемое в Апелляционном суде Сан-Франциско, является одним из нескольких серьезных юридических вызовов этим намерениям и первым, рассматриваемым апелляционной коллегией.