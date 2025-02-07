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У Трампа подали апелляцию на поражение в деле о гражданстве по праву рождения в США

Пятница 07 февраля 2025 05:03
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У Трампа подали апелляцию на поражение в деле о гражданстве по праву рождения в США Фото: противостояние переместится в Апелляционный суд 9-го округа США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министерство юстиции США обжалует постановление федерального судьи Сиэтла. Ранее он заблокировал попытку американского президента Дональда Трампа ограничить автоматическое гражданского по праву рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В четверг вечером правительство подало уведомление о том, что оно подаст апелляцию.то произошло четко несколько часов после того, как окружной судья США Джон Коэнур объявил о своем решении. Апелляция знаменует собой первый шаг администрации по передаче вопросе в вышестоящий суд после серии неудач.

Как пишет Bloomberg, исполнительный акт Трампа отменит автоматические гражданство по праву рождения для детей, рожденных от родителей, которые находятся в США без законного статуса или имеют непостоянные виды для работы, учебы или посещения. Документ должен был вступить в силу 19 февраля, но сейчас приостановлен.

Коэнур был первым судьей, который временно приостановил действие указа о гражданстве по праву рождения, подписанного Трампом вскоре после инаугурации, назвав действия президента "явно неконституционным". В четверг он предоставил претендентам - коалиции генеральных прокуроров штатов-демократов - долгосрочный предварительный запрет.

Теперь противостояние переместится в Апелляционный суд 9-го округа США, где большинство действующих судей назначены демократами, но который идеологически сместился вправо при Трампе.

Немного ранее на этой неделе федеральный судья в Мэриленде тоже вынес предварительные постановление, блокирующее действия исполнительной власти. Однако правительство пока не предприняло никаких действий для его обжалования.

Подробнее о том, что такое гражданство по праву рождения в США и что может помешать Трампу его отменить - читайте в материале РБК-Украина.

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