У Трампа подали апелляцию на поражение в деле о гражданстве по праву рождения в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В четверг вечером правительство подало уведомление о том, что оно подаст апелляцию.то произошло четко несколько часов после того, как окружной судья США Джон Коэнур объявил о своем решении. Апелляция знаменует собой первый шаг администрации по передаче вопросе в вышестоящий суд после серии неудач.

Как пишет Bloomberg, исполнительный акт Трампа отменит автоматические гражданство по праву рождения для детей, рожденных от родителей, которые находятся в США без законного статуса или имеют непостоянные виды для работы, учебы или посещения. Документ должен был вступить в силу 19 февраля, но сейчас приостановлен.

Коэнур был первым судьей, который временно приостановил действие указа о гражданстве по праву рождения, подписанного Трампом вскоре после инаугурации, назвав действия президента "явно неконституционным". В четверг он предоставил претендентам - коалиции генеральных прокуроров штатов-демократов - долгосрочный предварительный запрет.

Теперь противостояние переместится в Апелляционный суд 9-го округа США, где большинство действующих судей назначены демократами, но который идеологически сместился вправо при Трампе.

Немного ранее на этой неделе федеральный судья в Мэриленде тоже вынес предварительные постановление, блокирующее действия исполнительной власти. Однако правительство пока не предприняло никаких действий для его обжалования.