США збільшать військовий контингент в Литві

Ілюстративне фото (delfi.lv)

США і Литва будуть проводити спільні тренування

США з метою зміцнення безпеки розмістять в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk і близько 150 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Повідомляється, що ці військовослужбовці будуть забезпечувати роботу вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk на авіаційній базі Національних збройних сил Латвії в Лиелварде. Також США і Литва будуть проводити спільні тренування.

Фото: американський військова техніка в Литві (delfi.lv)

Раніше повідомлялося, що Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

До цього в Литві заявили про можливу кібератаку з боку РФ. Оцінка загроз показує, що їх рівень у 2018 році в порівнянні з попередніми істотно не змінився, та основні джерела загроз залишаються тими ж. Повідомляється, що можливі кібератаки з боку РФ, які можуть вплинути на вибори в Литві.

Нагадаємо, в Литві затримали російських агентів. За підозрою в шпигунстві на користь Росії затримані колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс і громадянин Російської Федерації.