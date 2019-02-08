ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США збільшать військовий контингент в Литві

Новини » Політика    08.02.2019 - 20:03
США збільшать військовий контингент в Литві
Ілюстративне фото (delfi.lv)

США і Литва будуть проводити спільні тренування

США з метою зміцнення безпеки розмістять в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk і близько 150 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Повідомляється, що ці військовослужбовці будуть забезпечувати роботу вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk на авіаційній базі Національних збройних сил Латвії в Лиелварде. Також США і Литва будуть проводити спільні тренування.

 
Фото: американський військова техніка в Литві (delfi.lv)

Раніше повідомлялося, що Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

До цього в Литві заявили про можливу кібератаку з боку РФ. Оцінка загроз показує, що їх рівень у 2018 році в порівнянні з попередніми істотно не змінився, та основні джерела загроз залишаються тими ж. Повідомляється, що можливі кібератаки з боку РФ, які можуть вплинути на вибори в Литві.

Нагадаємо, в Литві затримали російських агентів. За підозрою в шпигунстві на користь Росії затримані колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс і громадянин Російської Федерації.

США відповіли на вимогу РФ знищити ракетні установки Mk-41 Помпео закликав посилити санкції проти Ірану
Новини України Сполучені Штати АмерикиЛитва
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся