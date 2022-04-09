США розмістять у Словаччині ЗРК Patriot, - Пентагон

Після того як Братислава оголосила про передачу Києву своєї зенітно-ракетної системи С-300, в США заявили, що розмістять в Словаччині один ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.
Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що зенітний ракетний комплекс Patriot буде доставлений до Словаччини в найближчі дні.
"Тривалість розгортання протиракетної оборони ще не встановлена, оскільки Міністерство оборони продовжує консультації з урядом Словаччини про більш постійні рішення в області ППО", - зазначив Остін.
Він додав, що Сполучені Штати будуть продовжувати координувати свої дії з союзниками і партнерами для задоволення потреб українських військових.
Представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що система ППО С-300, яку Словаччина передає Україні, і ракетна система Patriot, яку постачають США, є невід'ємною частиною більш широких зусиль Міністерства оборони США і союзників по зміцненню східного флангу НАТО.
За його словами, це сприятиме поліпшенню стримування ворога, а також зміцненню українських сил в обороні.
Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту надати Києву сучасне озброєння.
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