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ЄС виділить ще 500 млн євро на постачання зброї Україні, - Reuters

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Україна, П'ятниця 08 квітня 2022 16:50
ЄС виділить ще 500 млн євро на постачання зброї Україні, - Reuters Фото: ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в понеділок в Люксембурзі схвалять виділення додаткових 500 млн євро на постачання зброї Україні. Водночас вони не будуть офіційно обговорювати нафтове ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений дипломат ЄС, який бере участь у підготовці заявив, що допомога блоку в області безпеки Україні досягне 1,5 млрд євро.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель раніше заявив, що заборона на імпорт нафти з Росії буде обговорюватися, коли міністри зустрінуться на запланованій зустрічі, після того, як на цьому тижні блок перейшов до заборони на вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій. Але "це не буде на порядку денному в понеділок", сказав дипломат.

Австрія, Болгарія, Німеччина та Угорщина досі чинили опір подальшому обговоренню заборони на імпорт російської нафти через їх залежність від джерела енергії. Дипломат ЄС сказав, що Європейська комісія, Виконавчий орган ЄС, повинна вирішити, коли виступити з пропозицією.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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