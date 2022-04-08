Допоможіть Україні це закінчити. Резніков закликав надати країні сучасне озброєння
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати нашій країні сучасне озброєння. Це допоможе завершити війну з Російською Федерацією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова під час спілкування з іноземними журналістами.
Як відзначив міністр, Україна, в першу чергу, потребує сучасне озброєння, яким володіють союзники нашої країни, а не радянське.
"Нам потрібна сучасна зброя, а не радянська. Нам потрібні РСЗВ (ракетні системи залпового вогню), нам потрібні танки, артилерія 155-го калібру - не 152-го калібру, як в радянських зразках. І ваші країни мають це. І я прошу вас обговорити це у вашому суспільстві. Щоб ми це отримали і закінчили свою роботу", - заявив Резніков.
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