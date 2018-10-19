Банк Credit Suisse назвав країни з найбільш багатим населенням

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Рейтинг очолили Швейцарія, Австралія і Сполучені Штати

Сукупне багатство населення світу за липень 2017 року - червень 2018 року зросло на 4,6%, або на 14 трлн доларів, до 317 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну доповідь Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse.

При цьому середні статки дорослих жителів планети збільшилися до 63,1 тис. доларів, що є рекордним показником.

За даними банку, країни з багатством понад 100 тис. доларів розташовані в Північній Америці, Західній Європі, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході.

Рейтинг знову очолила Швейцарія (530 тис. доларів), Австралія (411 тис. доларів) і Сполучені Штати (403 тис доларів).

У першу десятку також увійшли Бельгія (313 тис. доларів), Норвегія (291 тис. доларів), Нова Зеландія (289 тис. доларів), Канада (288 тис. доларів), Данія (286 тис. доларів), Сінгапур (283 тис. доларів), і Франція (280 тис. доларів).

Україна знаходиться у групі бідних країн з рівнем багатства на одного дорослого нижче 5 тис. доларів.

У Credit Suisse прогнозують, що світове багатство зросте на 26% протягом наступних п'яти років, досягнувши до 2023 року 399 трлн доларів. На ринки, що розвиваються, припадає третина зростання, хоча на їх частку припадає лише 21% нинішнього багатства.

Відзначимо, в 2018 році Україна зайняла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу - це частина Human Capital Project. Він оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти будуть мати до моменту досягнення 18-річного віку. Індекс включає в себе такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.