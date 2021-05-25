COVID-вакцинація в Україні: прищепили ще понад 14 тисяч осіб, більшість - другою дозою

В Україні за минулу добу, 24 травня, зробили ще 14 056 щеплень від коронавірусу . Більшість щеплень були зроблені другою дозою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я .

Так, першу дозу за вчора отримали 3618 осіб, тоді як другу - 10 438. Найбільше щеплень зроблено в Києві (1204 - друга доза, 202 - перша), Дніпропетровській (1084 - друга, 87 - перша) та Львівській (871 - друга, 178-перша) областях.

Протягом доби вакцинація здійснювалася 255 мобільними бригадами та в 343 пунктах щеплень.

З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані двома дозами-86 225 осіб.

Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.