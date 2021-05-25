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COVID-вакцинація в Україні: прищепили ще понад 14 тисяч осіб, більшість - другою дозою

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 09:49
COVID-вакцинація в Україні: прищепили ще понад 14 тисяч осіб, більшість - другою дозою Фото :з початку кампанії повністю вакцинували понад 86 тисяч українців(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 24 травня, зробили ще 14 056 щеплень від коронавірусу. Більшість щеплень були зроблені другою дозою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, першу дозу за вчора отримали 3618 осіб, тоді як другу - 10 438. Найбільше щеплень зроблено в Києві (1204 - друга доза, 202 - перша), Дніпропетровській (1084 - друга, 87 - перша) та Львівській (871 - друга, 178-перша) областях.

Протягом доби вакцинація здійснювалася 255 мобільними бригадами та в 343 пунктах щеплень.

З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані двома дозами-86 225 осіб.

Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок вакцин від коронавірусу на літо.

Також повідомлялося, що в Україні планують ввести COVID-паспорти синхронно з Євросоюзом - з 1 липня.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 2608 нових випадків коронавірусу.

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