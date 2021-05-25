COVID-вакцинация в Украине: привили еще более 14 тысяч человек, большинство - второй дозой

В Украине за прошедшие сутки, 24 мая, сделали еще 14 056 прививок от коронавируса . Большинство прививок были сделаны второй дозой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения .

Так, первую дозу за вчера получили 3618 человек, тогда как вторую - 10 438. Больше всего прививок сделано в Киеве (1204 - вторая доза, 202 - первая), Днепропетровской (1084 - вторая, 87 - первая) и Львовская (871 - вторая, 178 - первая) областях.

В течение суток вакцинация осуществлялась 255 мобильными бригадами и в 343 пунктах прививок.

С начала кампании вакцинации первую дозу получили 981 970 человек, полностью иммунизированы двумя дозами - 86 225 человек.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.