МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок COVID-вакцин на літо
Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.
"Я вже почав процес переговорів про перенесення поставок з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність поставок влітку", - заявив він.
При цьому Ляшко додав, що МОЗ готується відкрити ще більше центрів вакцинації. Однак вони відкриються, коли в Україні буде більше вакцин від коронавірусу.
Нагадаємо, Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.
При цьому він пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч чоловік в день.
Раніше повідомлялося, що Україна до кінця травня очікує поставку майже 350 тисяч доз вакцини американської компанії Pfizer, в II кварталі - 500 тисяч, Інші поставки - в III і IV кварталі відповідно.