МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок COVID-вакцин на літо

Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.

"Я вже почав процес переговорів про перенесення поставок з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність поставок влітку", - заявив він. При цьому Ляшко додав, що МОЗ готується відкрити ще більше центрів вакцинації. Однак вони відкриються, коли в Україні буде більше вакцин від коронавірусу.