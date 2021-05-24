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МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок COVID-вакцин на літо

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Понеділок 24 травня 2021 17:20
МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок COVID-вакцин на літо Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.

"Я вже почав процес переговорів про перенесення поставок з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність поставок влітку", - заявив він.

При цьому Ляшко додав, що МОЗ готується відкрити ще більше центрів вакцинації. Однак вони відкриються, коли в Україні буде більше вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

При цьому він пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч чоловік в день.

Раніше повідомлялося, що Україна до кінця травня очікує поставку майже 350 тисяч доз вакцини американської компанії Pfizer, в II кварталі - 500 тисяч, Інші поставки - в III і IV кварталі відповідно.

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