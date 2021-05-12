COVID-сертифікати для подорожей будуть готові до літа, - віце-президент Єврокомісії

Зазначимо, в понеділок розпочався двотижневий пілотний проект з тестування технологій, що проводиться кількома країнами.

"Це є пріоритетом для наших громадян, і тому я вірю, що ми впораємося (з сертифікатом, - ред.) до літа", - сказав Шефчович.

За його словами, щоб сертифікат працював, він повинен бути на смартфонах.

"Він повинен бути сумісним, щоб було можливо його перевірити. Тож це серйозне завдання, зробити це на загальноєвропейському рівні", - сказав він.