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COVID-сертифікати для подорожей будуть готові до літа, - віце-президент Єврокомісії

Автор: Анастасія Рокитна

У Єврокомісії очікують, що сертифікати COVID-19 для подорожей будуть готові до літа. Цей документ дозволить вакцинованим людям та тим, хто вилікувався від COVID-19 або має негативний результат тестів, перетинати кордони всередині ЄС.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Euractiv.

Зазначимо, в понеділок розпочався двотижневий пілотний проект з тестування технологій, що проводиться кількома країнами.

"Це є пріоритетом для наших громадян, і тому я вірю, що ми впораємося (з сертифікатом, - ред.) до літа", - сказав Шефчович.

За його словами, щоб сертифікат працював, він повинен бути на смартфонах.

"Він повинен бути сумісним, щоб було можливо його перевірити. Тож це серйозне завдання, зробити це на загальноєвропейському рівні", - сказав він.

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Зазначимо, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу.

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