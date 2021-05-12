COVID-сертификаты для путешествий будут готовы к лету, - вице-президент Еврокомиссии

Отметим, в понедельник начался двухнедельный пилотный проект по тестированию технологий, проводимый несколькими странами.

"Это является приоритетом для наших граждан, и поэтому я верю, что мы справимся (с сертификатом, - ред.) к лету", - сказал Шефчович.

По его словам, чтобы сертификат работал, он должен быть на смартфонах.

"Он должен быть совместимым, чтобы было возможно его проверить. Поэтому это серьезная задача, сделать это на общеевропейском уровне", - сказал он.