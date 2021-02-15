"COVID-паспорти" можуть стати важливими для подорожей в майбутньому, - ВООЗ

Певного роду сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.

Про це в ефірі Sky News заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро.