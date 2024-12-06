CNN рассказало детали встречи Ермака и представителей команды Трампа

В среду глава ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Но обсуждали они не мир и не завершение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам трех источников, встреча в Вашингтоне состоялась между: избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Волцем со стороны США, а с украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Встреча произошла на фоне того, как избранный президент США Дональд Трамп обозначил существенные изменения в политике в отношении Украины, стремясь положить конец войне России против Украины.

При этом, встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или разрешения войны. Вместо этого украинские чиновники стремились донести Волцу и Вэнсу свою оценку ситуации и наладить с ними отношения. По словам одного из источников, украинская сторона считает, что достигла этих целей и осталась довольной встречей.

CNN добавило, что в первую очередь, более чем часовая встреча была сосредоточена на оценке украинской стороной ситуации на поле боя.

"Украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не вдавались в подробные детали. Волц и Вэнс в основном слушали", - сказал источник.

Также издание уточняетч что украинская делегация не встречалась с выбранным Трампом спецпредставитель по Украине Кейтом Келлогом во время своего визита в среду. Источник отметил, что Келлог уже бывал в Украине ранее, Ермак его знает, поэтому им не нужна была встреча для установки первоначальных межличностных отношений

Кроме того, один из источников CNN сообщил, что на данный момент у президента Украины Владимира Зеленского нет планов встретится с Трампом до его инаугурации.