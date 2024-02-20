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CNN написало о десятках тысяч оккупантов на Запорожском направлении. В ВСУ отреагировали

Вторник 20 февраля 2024 20:47
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CNN написало о десятках тысяч оккупантов на Запорожском направлении. В ВСУ отреагировали Иллюстративное фото: CNN написало о десятках тысяч оккупантов на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты якобы сосредоточили на Запорожском направлении около 50 тысяч своих солдат. Но они не представляют такой угрозы, как в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и заявление спикера оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Что написало CNN

Вчера, 19 февраля, издание CNN со ссылкой на неназванные российские и украинские источники сообщило о том, что оккупанты массово наращивают присутствие на юге Украины. Это касается Запорожского направления.

Журналисты уточняли, что на том участке враг уже сосредоточил 50-тысячную группировку своих солдат.

Реакция Лихового

Спикер оперативно-стратегической группировки “Таврия” Дмитрий Лиховой уже отреагировал на такую информацию СМИ.

"Эти несколько десятков тысяч человек из оккупационной армии не оказывают такого давления, как в Авдеевке, потому что это другие обстоятельства и условия. Запорожское направление имеет значительную протяженность, и противник рассредотачивает все это количество вдоль этой линии фортификации своей", - рассказал он.

При этом, по словам Лихового, если россияне решат забрать свои силы с флангов, то украинские защитники могут этим воспользоваться и зайти туда.

Ситуация в районе Работино

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете писал о том, что россияне продолжают штурмы в районе Работино.

При этом российские пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы подобрались к окрестностям села.

Также недавно стало известно, что украинские защитники под Работино взяли в плен двух предателей из Крыма.

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