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Cнаряды для Patriot и не только. Нидерланды анонсировали новую помощь Украине

Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Нидерланды предоставят новую военную помощь Украине для защиты энергетики и зернового коридора. В частности, планируются поставки снарядов для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Twitter.

Чиновник рассказал, что сегодня, 13 октября, находится с визитом в Одессе.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Этой зимой Россия постарается причинить Украине как можно больше вреда. Поэтому Нидерланды поставят дополнительные ракеты для Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских ударов России", - подчеркнул Рютте. 

Также он добавил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одесский порт, где граждане нашей страны продолжают работать для экспорта зерна и не только. 

"Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые помогут обеспечить безопасность судоходного маршрута для экспорта зерна", - подчеркнул Рютте. 

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, Нидерланды являются одним из союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. 

Страна передает нашим военным танки Leopard, системы противовоздушной обороны Patriot. Также Нидерланды пообещали начать поставки в Украину истребителей F-16

 

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