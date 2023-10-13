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Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні

Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нідерланди нададуть нову військову допомогу Україні для захисту енергетики та зернового коридору. Зокрема, планується постачання снарядів для зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте у Twitter.

Чиновник розповів, що сьогодні, 13 жовтня, перебуває з візитом в Одесі.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більше шкоди. Тому Нідерланди постачатимуть додаткові ракети для Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських ударів Росії", - наголосив Рютте.

Також він додав, що разом з президентом України Володимиром Зеленським завітав до Одеського порту, де громадяни нашої країни продовжують працювати для експорту зерна і не тільки.

"Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть забезпечити безпеку судноплавного маршруту для експорту зерна", - наголосив Рютте.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Країна передає нашим військовим танки Leopard, системи протиповітряної оборони Patriot. Також Нідерланди пообіцяли розпочати постачання в Україну винищувачів F-16.

 

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