Claude будет оставлять невидимый след в текстах: его смогут распознать другие системы

Технологии маркировки контента

Для идентификации сгенерированного материала Anthropic использует два взаимодополняющих метода:

Скрытые водяные знаки в тексте - при генерации ответов алгоритм встраивает в текст невидимый глазу цифровой водяной знак.

Он не изменяет содержание, качество или читаемость текста, однако сохраняется при копировании, вставке и частичном редактировании.

Цифровые подписи метаданных (C2PA) - при создании файлов (например, в форматах .svg, .png или .jpg) к ним добавляются зашифрованные метаданные по открытому стандарту C2PA.

Это позволяет подтвердить, что файл прорабатывался сервисом Claude и выявить факты внесения изменений.

Также компания разрабатывает инструменты детекции, позволяющие пользователям и сторонним сервисам проверять наличие знаков Anthropic в текстах или файлах.

Ограничения и нюансы идентификации

В компании отмечают, что наличие или отсутствие цифровой маркировки не является абсолютным доказательством происхождения контента.

Как это работает?

Замечание по поводу авторства - наличие отметки Claude свидетельствует лишь о том, что текст обрабатывался моделью (например, при вычитке, переводе или суммаризации), но сами идеи или первоначальный текст могли принадлежать человеку

Возможность потери знака - маркировка может исчезнуть или стать нечитаемой в случае

глубокого рерайта,

перевода,

сильного сокращения текста,

конвертации файлов,

создание скриншотов,

удаление метаданных.

Для разработчиков, создающих свои продукты на базе Claude API, Anthropic выпустит дополнительные технические инструкции, чтобы помочь им соответствовать требованиям прозрачности EU AI Act.