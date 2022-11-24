ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу

Новина українською →
Киев, Четверг 24 ноября 2022 09:48
Воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу Фото: воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 24 ноября, начали подачу воды потребителям на правом берегу. Однако ряд районов еще на пониженном давлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", - говорится в сообщении.

При этом, на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы "Пуща-Водица", "Виноградарь", "Нивки".

Напомним, из-за последствий ракетных ударов по состоянию на утро 70% Киева остается без света. При этом, по состоянию на утро, уже восстановили водоснабжение на левом берегу, а на правом планируют в первой половине дня.

Также мы писали, что под утро в столице не ходят трамваи, но на их маршруты вышли автобусы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевводоканал Водоснабжение
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит