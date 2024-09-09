RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Чужую землю не хотели". Лавров отличился циничным заявлением о причинах войны против Украины

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (getty images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация якобы никогда не хотела захватывать чужую землю. На самом же деле РФ якобы "просто переживала за права людей".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Речь не о территориях, мы никогда не хотели чужой земли", - заявил Лавров.

По словам дипломата, РФ просто хотела, "чтобы к людям относились по-человечески".

"Мы хотели, чтобы к людям, которые являются частью "русского мира", относились по-человечески, как требует международное право", - сказал министр иностранных дел РФ.

При этом Лавров подверг критике формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, "многочисленные идеи, плавающие вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что нужно прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".

Председательство России в Совбезе ООН

Напомним, в июле Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН. Тогда постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что во время председательства РФ способна совершать наиболее отвратительные преступления.

11 июля Генассамблея ООН одобрила резолюцию по ядерной безопасности и ЗАЭС. Главным пунктом документа является "необходимость демилитаризации и деоккупации" ЗАЭС в свете невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛавровВойна в Украине