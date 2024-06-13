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Слухи о новой Patriot для Украины от США и удар по российским ЗРК в Крыму: новости за 12 июня

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине еще одну систему Patriot. Тем временем украинские защитники ударили по ЗРК россиян в Крыму.

Более детально о том, что произошло в среду, 12 июня, - в материале РБК-Украина.

США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press

Соединенные Штаты передадут Украине еще один ракетный комплекс Patriot, пишет Associated Press. 

По информации издания, решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.

Силы обороны ночью "накрыли" ракетами вражеские ЗРК в Крыму, - Генштаб

Силы обороны 12 июня ночью нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

Согласно результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. 

Украина с Rheinmetall будут вместе производить БМП Lynx: первая машина будет в этом году

Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет уже в этом году.

Соответствующее заявление министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сделал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Перерезали ограждение и бросили бус: на Закарпатье 18 человек могли сбежать в Венгрию

В Закарпатской области на окраине села Гуняди, недалеко от границы, нашли брошенный микроавтобус Volkswagen Transporter. Вероятно, использовав этот бус, группа из 18 человек могла сбежать в Венгрию, перед этим прорезав дыру в ограждении.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина

В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений

В результате атаки дрона в России в субботу, 8 июня, были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов. 

Он напомнил, что Су-57 были поражены впервые.

В Белом доме подтвердили, что Украина и США 13 июня подпишут гарантии безопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки 13 июня подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Таким образом он подтвердил соответствующие слухи, которые распространяли западные СМИ. 

Столтенберг рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне

Лидеры стран НАТО в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждать помощь Украине, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, одной из тем станет координация поставок оружия.

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