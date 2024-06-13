Слухи о новой Patriot для Украины от США и удар по российским ЗРК в Крыму: новости за 12 июня

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине еще одну систему Patriot. Тем временем украинские защитники ударили по ЗРК россиян в Крыму.
Более детально о том, что произошло в среду, 12 июня, - в материале РБК-Украина.
США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press
Соединенные Штаты передадут Украине еще один ракетный комплекс Patriot, пишет Associated Press.
По информации издания, решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.
Силы обороны ночью "накрыли" ракетами вражеские ЗРК в Крыму, - Генштаб
Силы обороны 12 июня ночью нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.
Согласно результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400.
Украина с Rheinmetall будут вместе производить БМП Lynx: первая машина будет в этом году
Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет уже в этом году.
Соответствующее заявление министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сделал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Перерезали ограждение и бросили бус: на Закарпатье 18 человек могли сбежать в Венгрию
В Закарпатской области на окраине села Гуняди, недалеко от границы, нашли брошенный микроавтобус Volkswagen Transporter. Вероятно, использовав этот бус, группа из 18 человек могла сбежать в Венгрию, перед этим прорезав дыру в ограждении.
Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.
В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений
В результате атаки дрона в России в субботу, 8 июня, были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Он напомнил, что Су-57 были поражены впервые.
В Белом доме подтвердили, что Украина и США 13 июня подпишут гарантии безопасности
Украина и Соединенные Штаты Америки 13 июня подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Таким образом он подтвердил соответствующие слухи, которые распространяли западные СМИ.
Столтенберг рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне
Лидеры стран НАТО в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждать помощь Украине, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, одной из тем станет координация поставок оружия.
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