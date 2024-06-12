США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press

Соединенные Штаты передадут Украине еще один ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.

Информацию о передаче ЗРК на условиях анонимности подтвердили два американских чиновника. По их словам, президент США Джо Байден принял этот шаг.

Это будет уже вторая система Patriot, которую США передадут Украине. Однако точное количество ракет для этой системы не было объявлено.