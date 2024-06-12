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США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press

Среда 12 июня 2024 03:55
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США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press Фото: Украина получит еще одну систему ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты передадут Украине еще один ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.

Информацию о передаче ЗРК на условиях анонимности подтвердили два американских чиновника. По их словам, президент США Джо Байден принял этот шаг.

Это будет уже вторая система Patriot, которую США передадут Украине. Однако точное количество ракет для этой системы не было объявлено.

Напомним, что Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для систем ПВО Patriot. По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, 32 перехватчика уже переданы, а оставшиеся 68 будут предоставлены в ближайшие недели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 8 июня у Украины было уже два решения от партнеров по поставке средств противовоздушной обороны.

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США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press
США отправят Украине еще одну систему Patriot, - Associated Press
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