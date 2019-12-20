Чумак назвав число справ щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує понад півтисячі кримінальних проваджень щодо розкрадань у Державному концерні "Укроборонпром". Про це повідомив головний військовий прокурор Віктор Чумак в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами головного військового прокурора, на даний момент в ГПУ розслідують 545 кримінальних проваджень. Він додав, що збитки оцінюються в мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГПУ створили міжвідомчу робочу групу для більш ефективної протидії злочинам у сфері оборони. До складу робочої групи увійшли співробітники центрального апарату ДБР, НАБУ, Міністерства оборони України та Державного концерну "Укроборонпром".

Також РБК-Україна писало, що НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання коштів державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Керівник підприємства, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків у розмірі 1,68 млн гривень.

Крім того, НАБУ повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Букін не задекларував в 2016 році дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобілі вартістю 10 млн грн.