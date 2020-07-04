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Чумачечая! Настя Каменських спантеличила незвичайним номером в басейні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2020 - 21:27
Чумачечая! Настя Каменських спантеличила незвичайним номером в басейні (відео)
Настя Каменських (фото: РБК-Україна)

Співачка продемонструвала свою майстерність ходити по воді

Настя Каменських спантеличила і розвеселила своїх шанувальників незвичайним вчинком - зірка вирішила зарядити фанів позитивом у вихідні спекотні дні та показала веселе відео, як упала в басейн.

Знаменита українська співачка влаштувала таку забаву спеціально і зробила з неї справжнє шоу.

Ролик Каменських опублікувала у своєму Instagram, і супроводила підписом із питанням, запропонувавши підписникам самим придумати опис до відео.

Реакція не змусила себе чекати, й незабаром армія шанувальників Насті засипали в коментарях різноманітними варіантами, наче вправляючись у креативі.

Таким чином, співачка дійсно змогла надихнути шанувальників на такий творчий політ думки.

Каменських на відео під музику в яскравому легкому платті та високих туфельках елегантно підійшла до басейну, постелила на воду рушник, і зробив крок вперед! Артистка пішла під воду, одразу ж виринула і весело помахала рукою фанам.

Відео: Настя Каменських кинулася в басейн у платті та туфельках

У мережі жваво діляться власними пропозиціями, як можна назвати смішний ролик. В деяких варіантах обігруються назви хітів Потапа і Насті, а в інших висловлюються припущення, що тривалий карантин ще не такі дивацтва може спонукати людей.

  • Коли забув окуляри вдома
  • Пішла по-французьки
  • Незвично
  • У вир з головою...
  • Шалена Настя!
  • ЧУМАЧЕЧАЯ!
  • Шик і гламур у всьому!
  • Чумачечий липень, спекотно! Що хочу, те і роблю!
  • На те, як Настя гарно йде під воду, можна дивитися вічно!
  • Йшов якийсь там день карантину, ми розважалися як могли
  • Коли красиво заходиш в грішне життя
  • Біжить по хвилях!

Чумачечая! Настя Каменських спантеличила незвичайним номером в басейні (відео)

Фото: скрін коментарів instagram.com/kamenskux

Раніше ми писали про те, що Настя Каменських постала в образі граціозною русалки і показала дивовижний підводний кадр.

Також нещодавно Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією і закликала любити себе.

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Автор: Styler

Теги Новини України Настя Каменськихновости шоу-бизнеса
Styler
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