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Дівчина-сонце: Настя Каменських в "зміїному" топі і шортиках спокусила плоским животиком

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2020 - 13:38
Дівчина-сонце: Настя Каменських в "зміїному" топі і шортиках спокусила плоским животиком
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зарядила шанувальників чудовим натроєм

Настя Каменських вміє насолоджуватися життям і його неповторними моментами. Дівчина регулярно заряджає позитивом шанувальників. Співачка весь час змінює вбрання, адже вона завзятий шоппоголік, в курсі всіх останніх трендів, і щедро ділиться фото в повсякденних луках, супроводжуючи їх мотиваційними текстами. Наприклад, на свіжому знімку артистка показала, як носити принт анімальє і легко вписати його в літній образ.

Артистка вбралася в топ "зміїної" забарвлення і доповнила літній образ білими шортами з високою талією та широким текстильним поясом, підкресливши свій плоский животик. Вона променисто посміхається, граючи кучерявим волоссям.

"Щастя - воно завжди всередині нас. Від усвідомлення, що любиш те, чим займаєшся, від того, що поруч близькі люди і від почуття гармонії з собою і світом. Тому створюйте своє щастя самі - не перетворюйте своє життя в гонку за благами, а займайтеся улюбленою справою, насолоджуйтеся кожним моментом, любите і багато посміхайтеся!" - підписала кадр Настя.

Дівчина-сонце: Настя Каменських в &quot;зміїному&quot; топі і шортиках спокусила плоским животиком

Настя Каменських показала струнку фігуру (фото: instagram.com/kamenskux)

Коментатори подякували дівчину за заряд позитиву та не втрималися від приємних слів на її адресу.

  • Красуня
  • Сонячна
  • Бомба
  • Яка ж красива, просто обожнюю
  • Як сонце
  • Класна фотка
  • Посмішка-сонце
  • У тобі вона чудесна. Посмішка
  • Яка ж Ви класна
  • Божественна
  • Як завжди ефекту
  • найкрасивіша дівчина

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала в образі граційної русалки і показала дивовижний підводний кадр.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменських
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