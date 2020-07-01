ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Все під силу: "окрилена" Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2020 - 16:39
Все під силу: "окрилена" Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка нагадала про важливість любові до себе

Настя Каменських не перестає надихати своїх шанувальників не тільки творчістю (нещодавно артистка, яка встигла засумувати за сценою, виступила в Одесі), але і особистим досвідом і прикладом. Так, співачка нагадала, що любов починається з почуття до самого себе і поширюється на оточення, життя і всі події, які в ньому відбуваються.

Співачка додала до мотивуючого тексту не меньш атмосфере фото. Вона позує на тлі стіни з викладеними мозаїкою крилами, розкинувши руки. На співачці – біла футболка і зручні шорти. На поясі – сумка-"бананка". Помітно, що зірка віддалася емоціям, прикрила очі і насолоджується момент "окриленості".

"Love is the answer. З любові до себе починається любов до оточуючих. В любові до всього, що нас оточує, лежить гармонія і щастя. Тільки з любов'ю до того, чим займаєшся, приходить успіх. Любіть і нехай любов вас окриляє. З нею нам під силу все", - надихнула прихильників артистка.

Все під силу: &quot;окрилена&quot; Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією

Настя Каменських позувала на тлі атмосферної локації (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки повністю розділили її думку, а також залишили компліменти для зірки, попутно цікавлячись, де вона зробила яскраве і атмосферне фото.

  • Отримую натхнення від тебе
  • True
  • Красиво
  • Круть
  • Красуня
  • Неймовірно
  • Заряд позитивчика на весь день
  • Мудро,життєво,правильно. Істина
  • Настя, Я з тобою згодна, ти красуня
  • Гарне фото! Де можна його зробити?

Скріншот коментарів

Пізніше співачка розмістила фото з квіткою, яку вона тримає губами. На портретному знімку вона позує без макіяжу і з вологим волоссям.

"Де б ви не були зараз, побільше насолоджуйтеся сонечком, теплими вечорами, прогулянками і створюйте ваші незабутні моменти! Нехай це літо подарує всім нам самі яскраві і теплі спогади", – порадила вона.

Все під силу: &quot;окрилена&quot; Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією

Настя Каменських показала магнетичне літній фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в оригінальних джинсових шортах-спідниці станцювала запальний танець.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся