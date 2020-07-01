Все під силу: "окрилена" Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка нагадала про важливість любові до себе

Настя Каменських не перестає надихати своїх шанувальників не тільки творчістю (нещодавно артистка, яка встигла засумувати за сценою, виступила в Одесі), але і особистим досвідом і прикладом. Так, співачка нагадала, що любов починається з почуття до самого себе і поширюється на оточення, життя і всі події, які в ньому відбуваються.

Співачка додала до мотивуючого тексту не меньш атмосфере фото. Вона позує на тлі стіни з викладеними мозаїкою крилами, розкинувши руки. На співачці – біла футболка і зручні шорти. На поясі – сумка-"бананка". Помітно, що зірка віддалася емоціям, прикрила очі і насолоджується момент "окриленості".

"Love is the answer. З любові до себе починається любов до оточуючих. В любові до всього, що нас оточує, лежить гармонія і щастя. Тільки з любов'ю до того, чим займаєшся, приходить успіх. Любіть і нехай любов вас окриляє. З нею нам під силу все", - надихнула прихильників артистка.

Настя Каменських позувала на тлі атмосферної локації (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки повністю розділили її думку, а також залишили компліменти для зірки, попутно цікавлячись, де вона зробила яскраве і атмосферне фото.

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Мудро,життєво,правильно. Істина

Настя, Я з тобою згодна, ти красуня

Гарне фото! Де можна його зробити?

Скріншот коментарів

Пізніше співачка розмістила фото з квіткою, яку вона тримає губами. На портретному знімку вона позує без макіяжу і з вологим волоссям.

"Де б ви не були зараз, побільше насолоджуйтеся сонечком, теплими вечорами, прогулянками і створюйте ваші незабутні моменти! Нехай це літо подарує всім нам самі яскраві і теплі спогади", – порадила вона.

Настя Каменських показала магнетичне літній фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в оригінальних джинсових шортах-спідниці станцювала запальний танець.

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Автор: Lite