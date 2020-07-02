ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справжня русалочка: Настя Каменських підірвала мережу яскравим фото під водою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2020 - 15:33
Справжня русалочка: Настя Каменських підірвала мережу яскравим фото під водою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася апетитними формами на ефектному знімку в басейні

Настя Каменських не втомлюється дивувати і мотивувати своїх шанувальників. Співачка регулярно ділиться в мережі корисними і надихаючими порадами, а також демонструє свою струнку фігурку. А новим гарячим кадром артистка просто-таки підірвала Instagram!

Настя опублікувала яскравий знімок, на якому вона зображена під водою. Співачка пірнула на дно басейну і пливе, розкинувши руки в сторони, а фото зроблене зверху.

Через волосся, що розвивається по спині, спочатку здається, що зірка оголена, однак якщо придивитися, видно плавки темного кольору. А ось чи є на Каменських верх від купальника - незрозуміло.

Справжня русалочка: Настя Каменських підірвала мережу яскравим фото під водою

Настя Каменських заворожила фото на дні басейну (фото: instagram.com/kamenskux)

"Відпочинок на воді", - підписала співачка публікацію англійською мовою.

Соковитий кадр викликав бурю емоцій в коментарях - багато фоловерів порівняли артистку з русалочкою і зазначили, що знімок вийшов дуже красивим.

  • Красуня
  • Русалонька!
  • Краса
  • Справжня русалка
  • Без трусів?)
  • Як красивоооо
  • Ти наша красуння
  • що може бути краще прохолодного басейну в спеку!
  • Ноги від вух! Ви прекрасні
  • Я теж так хочу
  • Класне фото

Справжня русалочка: Настя Каменських підірвала мережу яскравим фото під водою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією і закликала любити себе.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменськихфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся