Планирует бороться с "хлопками". РФ перебрасывает оружие устаревших образцов в Мариуполь

Российские оккупанты перебрасывают технику вокруг Мариуполя, стараясь таким образом противостоять "хлопкам", которые в последнее время участились в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, по его словам, зафиксированы поставки оружия - пушки и "зенитки" - образцов 1939 года.

"Массово размещают вокруг Мариуполя. Судя по расстановке, таким образом россияне будут пытаться противодействовать мариупольским "хлопкам", - предположил он.

Кроме того, по данным Андрющенко, наблюдается активное движение техники через Мариуполь в сторону Мангуша и Бердянска на побережье Мариупольского района. Он добавил, что замечено более десяти грузовиков с БК, пока живой силой и машиной управления.

"В целом основная переброска из Мариуполя и Мариупольского района живой силы завершена. Общая численность остатков составляет до 10-15 тысяч, уменьшение на 20-25 тысяч", - констатировал советник мэра.

К тому же оккупанты продолжают размещать военных компактно, восстановив практику размещения в школах Мариуполя.

"Поступила информация о планах разместить оккупантов в помещении школы №63. Очередная попытка прикрыться гражданскими", - добавил Андрющенко.