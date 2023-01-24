В Бердянске взорвался автомобиль известной коллаборантки: фото с места событий

Громкий взрыв был слышен жителям оккупированного Бердянска во вторник, 24 января. Предварительно, там взорвали автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы .

По словам очевидцев, авто подорвалось на улице Руденко в районе пятой школы, которая пока не работает. Предварительно взорвался автомобиль с российскими номерами.

"Взорвалась машина, очень похожая на авто известной коллаборантки Валентины Мамай. Именно Валентина Мамай первой контактировала с оккупантами, когда они зашли в город", - сказано в сообщении.

Пострадала ли сама Мамай от взрыва - пока неизвестно.