В Чугуеве россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты" (фото)

"Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве. Работники и клиенты не пострадали", - говорится в сообщении.

В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн гривен. Почти все они уничтожены.

"Новая почта" компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", - отметили в компании.

Работа отделения временно приостановлена. Все отправления перенаправлены на отделение №2. Также рядом установлено временное мобильное отделение для обслуживания клиентов.

Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Чугуеве (t.me/novapostcorp)