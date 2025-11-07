В Чугуеве россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты" (фото)

В результате российского удара по Чугуеву Харьковской области ночью 7 ноября полностью уничтожено отделение "Новой почты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
"Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве. Работники и клиенты не пострадали", - говорится в сообщении.
В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн гривен. Почти все они уничтожены.
"Новая почта" компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", - отметили в компании.
Работа отделения временно приостановлена. Все отправления перенаправлены на отделение №2. Также рядом установлено временное мобильное отделение для обслуживания клиентов.
Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Чугуеве (t.me/novapostcorp)
Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска массированно атаковали дронами Чугуев, что в Харьковской области. На местах попаданий произошел сильный пожар.
В Чугуевской общине было слышно более десятка взрывов. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов.
В результате атаки пострадало гражданское предприятие и учебное заведение.