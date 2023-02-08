ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине начнут готовить чиновников, работающих в деоккупированном Крыму

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 17:05
В Украине начнут готовить чиновников, работающих в деоккупированном Крыму Фото: в Украине начнут готовить чиновников, которые будут работать в деоккупированном Крыму (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские ведомства в ближайшее время приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в деоккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

По ее словам, Украине уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют такие факторы, как продолжающаяся оккупация Крыма и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", - сказала она.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"